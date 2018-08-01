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Шварценеггер приедет к Кличко в Киев с советами
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    Шварценеггер приедет к Кличко в Киев с советами

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    Арнольд Шварценеггер

    Киев, 1 августа. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о разговоре с актером Арнольдом Шварценеггером, в ходе которого бывший губернатор Калифорнии пообещал посетить столицу Украины в ближайшие два месяца.

    По словам Кличко, разговор с Кличко у него состоялся 30 июля по Skype. Мэр Киева поздравил актера с днем рождения.

    «Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил, — добавил градоначальник украинской столицы в эфире «Сніданку з 1+1». — Это действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира».

    Виталий Кличко

    В июне этого года Шварценеггер получил в подарок свой портрет, на котором он изображен в вышиванке.

    Автор: Катерина Иванова
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