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Война заканчивается: сирийский генерал оценил участие бойцов САА в «АрМИ-2018»
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    Война заканчивается: сирийский генерал оценил участие бойцов САА в «АрМИ-2018»

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    Война заканчивается: сирийский генерал оценил участие бойцов САА в «АрМИ-2018»

    Астана, 1 августа. Участие сирийских военнослужащих в мирных Армейских международных играх («АрМИ-2018») свидетельствует о том, что война в государстве близится к завершению. Об этом сообщил сирийский бригадный генерал Сулейман Айман.

    В ходе выступления на торжественной церемонии открытия «АрМИ-2018» в Казахстане Айман отметил, что в играх примут участие бойцы Сирийской арабской армии (САА), прибывшие на соревнования из разных частей и формирований и разных фронтов с территории военного конфликта.

    «Мы приехали сюда не бороться за победу, а показать, что война в нашей стране заканчивается и что сирийские бойцы могут участвовать в мирных соревнованиях», — обратил внимание генерал.

    Айман выразил надежду, что практический опыт сирийских военных, полученный на протяжении восьми лет войны, поможет показать качественный результат на Играх.

    В то же время глава Минобороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков заявил, что «АрМИ-2018»  призваны помочь всем участникам приобрести бесценный опыт.

    Напомним, в Играх в этом году принимают участие команды из 12 государств. «АрМИ-2018» в Казахстане, которые проходят на полигоне «Гвардейский», расположенном в предгорьях хребта Заилийский Алатау, завершатся 9 августа.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров, приготовленные на конкурсе «Полевая кухня» в рамках международных армейских игр, которые также проходят в подмосковном Алабино.

    Автор: Екатерина Кухарева
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