Война заканчивается: сирийский генерал оценил участие бойцов САА в «АрМИ-2018»

Астана, 1 августа. Участие сирийских военнослужащих в мирных Армейских международных играх («АрМИ-2018») свидетельствует о том, что война в государстве близится к завершению. Об этом сообщил сирийский бригадный генерал Сулейман Айман.

В ходе выступления на торжественной церемонии открытия «АрМИ-2018» в Казахстане Айман отметил, что в играх примут участие бойцы Сирийской арабской армии (САА), прибывшие на соревнования из разных частей и формирований и разных фронтов с территории военного конфликта.

«Мы приехали сюда не бороться за победу, а показать, что война в нашей стране заканчивается и что сирийские бойцы могут участвовать в мирных соревнованиях», — обратил внимание генерал.

Айман выразил надежду, что практический опыт сирийских военных, полученный на протяжении восьми лет войны, поможет показать качественный результат на Играх.

В то же время глава Минобороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков заявил, что «АрМИ-2018» призваны помочь всем участникам приобрести бесценный опыт.

Напомним, в Играх в этом году принимают участие команды из 12 государств. «АрМИ-2018» в Казахстане, которые проходят на полигоне «Гвардейский», расположенном в предгорьях хребта Заилийский Алатау, завершатся 9 августа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров, приготовленные на конкурсе «Полевая кухня» в рамках международных армейских игр, которые также проходят в подмосковном Алабино.