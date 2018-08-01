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Индонезия ожидает поставку первого российского истребителя Су-35 к октябрю
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    Индонезия ожидает поставку первого российского истребителя Су-35 к октябрю

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    Индонезия ожидает поставку первого российского истребителя Су-35 к октябрю

    Москва, 1 августа. Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России Махамед Вахид Суприяди сообщил, что Джакарта ожидает поставку первого из 11 российских самолетов Су-35 к октябрю.

     «Мы ожидаем, что к октябрю у нас будет хотя бы один самолет», — заявил он.

    Посол уточнил, что в октябре в Индонезии будут отмечать День военных сил, и Джакарта надеется, что к этому времени поставят один из 11 российских самолетов Су-35.

    Что касается поставки других самолетов, то для Индонезии, чем раньше их доставят в страну, тем лучше, добавил посол. Кроме того, отметил Суприяди, все детали по поставке обсуждаются людьми, которые занимаются техническими вещами.

    «Договоренности уже есть. Это технические вещи уже», — добавил Суприяди.

    Напомним, в начале июня Суприяди рассказал о том, что Индонезия подписала с Россией соглашение о поставке 11 российских самолетов Су-35. Посол назвал сделку «очень крупной».

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Джакарта заплатит более одного миллиарда долларов за истребители Су-35.

    Автор: Дарья Смолина
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