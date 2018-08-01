Москва, 1 августа. Самолет-амфибия «Корвет» с двумя людьми на борту в среду совершил жесткую посадку в районе подмосковного города Серпухов. По предварительным данным, погибших нет.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, самолет вылетел с аэродрома Дракино. Предполагается, что приземлиться воздушное судно могло недалеко от кладбища. Находившиеся на борту люди в результате инцидента, вероятнее всего, не пострадали.

В настоящее время специалисты проверяют информацию о произошедшем. Обстоятельства и причины, по которым легкомоторный самолет был вынужден совершить жесткую посадку, выясняются.