Мутко рассказал, когда правительство выберет приоритетные нацпроекты

Омск, 1 августа. Правительство России определит приоритетные национальные проекты до 1 октября, заявил вице-премьер России Виталий Мутко во время совещания в правительстве Омской области.

Мутко сообщил, что на 20 сентября запланировано утверждение бюджета страны. После этого правительство определит приоритетные нацпроекты, которые помогут достигнуть показателей, обозначенных в майском указе президента. Предполагается, что нацпроекты выберут до 1 октября.

«Мы находимся на очень сложном этапе — мы работаем над совершенно новыми подходами в области управления», — добавил Мутко.

Вице-премьер призвал власти Омской области активнее вносить предложения о том, как регион может принять участие в реализации нацпроектов.