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Мутко рассказал, когда правительство выберет приоритетные нацпроекты
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    Мутко рассказал, когда правительство выберет приоритетные нацпроекты

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    Мутко рассказал, когда правительство выберет приоритетные нацпроекты

    Омск, 1 августа. Правительство России определит приоритетные национальные проекты до 1 октября, заявил вице-премьер России Виталий Мутко во время совещания в правительстве Омской области.

    Мутко сообщил, что на 20 сентября запланировано утверждение бюджета страны. После этого правительство определит приоритетные нацпроекты, которые помогут достигнуть показателей, обозначенных в майском указе президента. Предполагается, что нацпроекты выберут до 1 октября.

    «Мы находимся на очень сложном этапе — мы работаем над совершенно новыми подходами в области управления», — добавил Мутко.

    Вице-премьер призвал власти Омской области активнее вносить предложения о том, как регион может принять участие в реализации нацпроектов.

    «Рассчитываем на совместную работу», — заключил он.

    Мутко рассказал, когда правительство выберет приоритетные нацпроекты

    Автор: Катерина Иванова
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