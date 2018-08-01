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Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам
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    Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам

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    Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам

    Москва, 1 августа. Сберегательный банк России объявил о временном снижении ставок по потребительским кредитам. Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, в рамках осеней акции ставки по потребительским кредитам снижены на 0,2-1,2 п. п. 

    В пресс-службе банка уточнили, что кредиты в размере от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей, выдаваемые клиентам, которые не получают или зарплатные или зачисления в Сбербанке, подешевеют наиболее сильно.

    11,7% годовых составит минимальная ставка по потребительскому кредиту во время акции, которая продлится до 14 октября.

    По словам управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, предложенные условия направлены на поддержание высокого потребительского спроса.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что объем потребительских кредитов в России за последний год вырос на 16% (на 1,8 трлн рублей) — до 12,8 трлн рублей.

    Автор: Тимур Румянцев
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