Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам

Москва, 1 августа. Сберегательный банк России объявил о временном снижении ставок по потребительским кредитам. Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, в рамках осеней акции ставки по потребительским кредитам снижены на 0,2-1,2 п. п.

В пресс-службе банка уточнили, что кредиты в размере от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей, выдаваемые клиентам, которые не получают или зарплатные или зачисления в Сбербанке, подешевеют наиболее сильно.

11,7% годовых составит минимальная ставка по потребительскому кредиту во время акции, которая продлится до 14 октября.

По словам управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, предложенные условия направлены на поддержание высокого потребительского спроса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что объем потребительских кредитов в России за последний год вырос на 16% (на 1,8 трлн рублей) — до 12,8 трлн рублей.