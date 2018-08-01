В Госдуме цитатой Грибоедова ответили Порошенко на подготовку иска из-за Крыма и Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству создать некий координационный орган, который должен будет подготовить иск к России за ущерб, якобы причиненный отечественной стороной Крыму и Донбассу.

«Обратился в кабинет министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе», — написал в своем Facebook украинский президент.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Порошенко пытается создавать нелепые информационные поводы в преддверии президентских выборов, которые пройдут на Украине в 2019 году.

«В условиях абсолютной экономической разрухи и политической неразберихи единственное, что остается делать президенту Украины — это снова и снова отвлекать внимание жителей Украины на тему так называемого «агрессора», — говорит парламентарий.

По словам собеседника агентства, киевский режим может бесконечно создавать всевозможные комиссии и советы.

«Как сказал классик [Александр Грибоедов]: «Что за комиссия, создатель». Толку, конечно, от нее никакого, зато появляется лишний повод пошуметь и представляется возможность потрясти кулаками, поупражняться в самопиаре в связи с тем, что предвыборная кампания уже началась», — резюмировал Сергей Шаргунов.

Крым снова стал частью России в 2014 году, соответствующее решение крымчане приняли на референдуме. Также добавим, что Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной военного конфликта в Донбассе. Несмотря на это, Киев, игнорируя результаты волеизъявления россиян, продолжает считать Крымский полуостров своей территорией, а также на всех международных площадках обвиняет Москву в «военной агрессии» против Украины.