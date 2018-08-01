Лавров примет участие в работе саммита АСЕАН в Сингапуре

Москва, 1 августа. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые запланированы на 2-4 августа в Сингапуре. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

Россия нацелена на укрепление позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также на развитие сотрудничества в двустороенних форматах. По данным МИД РФ, Лавров проведет совещание с коллегами в контексте расширения партнерских отношений в политической, экономической и культурных плоскостях.

Речь идет об инициативе президента РФ Владимира Путина о создании Большого Евразийского партнерства с усилением контактов АСЕАН с такими организациями, как ШОС и ЕАЭС. На площадке также планируется обсудить вопросы глобальной безопасности и превентивной дипломатии.

Это касается сотрудничества по разоружению и нераспространению оружия массового поражения, борьбы с терроризмом. По данным МИД РФ, ожидается подписание ряда соглашений, в том числе по вопросу сотрудничества в условиях ЧС.