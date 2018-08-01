Меню
Происшествия
Специалисты не обнаружили травм на теле погибшего в Нижегородской области журналиста «АиФ»
Общество
Памфилова прокомментировала принятие дресс-кода в избиркоме Петербурга
Следующая новость
Загрузка...

    Специалисты не обнаружили травм на теле погибшего в Нижегородской области журналиста «АиФ»

    189

    Специалисты не обнаружили травм на теле погибшего в Нижегородской области журналиста «АиФ»

    Москва, 1 августа. Специалисты не обнаружили травм на теле погибшего в Нижегородской области журналиста издания «Аргументы и факты» Сергея Грачева, сообщает региональное отделение СК России.

    Уточняется, что для выяснения причин смерти 38-летнего журналиста назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, смерть Грачева не носит криминального характера.

    Журналист «АиФ» Сергей Грачев находился в Нижнем Новгороде в командировке. Он должен был освещать фестиваль российского кино «Горькийfest». Однако после 21 июля связи с Грачевым прервалась. Последний раз его видели выходящим из гостиницы «Шератон». Тело журналиста было обнаружено волонтерами спасательно-поисковых отрядов накануне.

    В среду, как передавали «Аргументы и факты», тело Грачева было опознано, факт смерти журналиста подтвержден.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.