Специалисты не обнаружили травм на теле погибшего в Нижегородской области журналиста «АиФ»

Москва, 1 августа. Специалисты не обнаружили травм на теле погибшего в Нижегородской области журналиста издания «Аргументы и факты» Сергея Грачева, сообщает региональное отделение СК России.

Уточняется, что для выяснения причин смерти 38-летнего журналиста назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, смерть Грачева не носит криминального характера.

Журналист «АиФ» Сергей Грачев находился в Нижнем Новгороде в командировке. Он должен был освещать фестиваль российского кино «Горькийfest». Однако после 21 июля связи с Грачевым прервалась. Последний раз его видели выходящим из гостиницы «Шератон». Тело журналиста было обнаружено волонтерами спасательно-поисковых отрядов накануне.

В среду, как передавали «Аргументы и факты», тело Грачева было опознано, факт смерти журналиста подтвержден.