Ильин день 2018: когда отмечается, легенда об Илье-пророке, традиции и приметы, запрет купаться

В первые дни августа православные христиане вспоминают одного из самых почитаемых в христианстве святых — Илью-пророка. Ильин день также очень важен в народной традиции, он связан с большим количеством примет и запретов, из которых самый известный — запрет на купание в открытых водоемах.

Когда отмечается Ильин день в 2018 году

Пророк Илия (в русской традиции Илья) почитается во всех авраамических религиях, в том числе в христианстве. Христиане, живущие по григорианскому и совпадающему с ним новоюлианскому календарю, чтут память пророка 20 июля.

В православии и во всех церквях, живущих по юлианскому календарю, День памяти пророка Ильи приходится на 2 августа. Именно поэтому на 2 августа также приходится праздник российских воздушно-десантных войск, покровителем которых считается этот святой.

Подробнее о Дне ВДВ читайте в материалах Федерального агентства новостей.

История пророка Ильи

Пророк Илья почитался еще в древнем Израиле за богобоязненность и строгое следование религиозным канонам. Это привело к его конфликту с правившим в то время в Израиле царем Ахавом и особенно с его женой — финикиянкой Иезавель, которая не отличалась строгостью ни в поведении, ни в вопросах веры. Иезавель даже пыталась внедрить в Израиле культ языческого бога Ваала, требовавшего человеческих жертвоприношений.

Кончилось это серьезным конфликтом Ильи с царицей Иезавель, в ходе которого Израиль испытал голод, а затем пророк вступил в соревнование со жрецами Ваала.

Победа была присуждена Илье, после чего пророк сбросил жертвенник Ваала с горы, казнил его жрецов, а сам вынужден был бежать в пустыню.

Но в конечном итоге Илья победил, а распутница Иезавель заплатила за свои грехи, погибнув страшной смертью.

Считается, что пророк Илья вознесся на небо в огненной колеснице, поэтому этот святой в народе почитается как «ответственный» за грозу с громом и с молниями, которыми он разит нечестивцев.

Ильин день в славянской традиции

Ильин день — один из важнейших народных праздников, с которым связано много традиций, верований, примет и запретов.

Самый известный запрет — купаться в открытых водоемах начиная с Ильина дня.

Это связано с тем, что в это время вода становилась холоднее и в народе считалось, что «ответственный» за непогоду пророк может наказать все село, если хотя бы один его житель, пренебрегая запретом, купается в открытом водоеме. В народе говорили:

«Илья-пророк лето уволок».

Считалось, что в Ильин день пророк самолично бросает в воду ледяной камень, а также загрязняет воду, которая становится не только холодной, но и нечистой, в ней верующим не подобает купаться.

Примета жива и поныне, хотя, конечно, запрет на купание после 2 августа соблюдается не очень строго.

Кроме того, в Ильин день под категорическим запретом были все полевые работы, считалось, что грозный святой даже может поразить ослушника молнией.

В этот день люди в деревнях устраивали коллективную молитву и крестные ходы, прося святого о защите от различных природных катаклизмов.

Приметы и поговорки на Ильин день