Ильин день 2018: когда отмечается, легенда об Илье-пророке, традиции и приметы, запрет купаться
В первые дни августа православные христиане вспоминают одного из самых почитаемых в христианстве святых — Илью-пророка. Ильин день также очень важен в народной традиции, он связан с большим количеством примет и запретов, из которых самый известный — запрет на купание в открытых водоемах.
Когда отмечается Ильин день в 2018 году
Пророк Илия (в русской традиции Илья) почитается во всех авраамических религиях, в том числе в христианстве. Христиане, живущие по григорианскому и совпадающему с ним новоюлианскому календарю, чтут память пророка 20 июля.
В православии и во всех церквях, живущих по юлианскому календарю, День памяти пророка Ильи приходится на 2 августа. Именно поэтому на 2 августа также приходится праздник российских воздушно-десантных войск, покровителем которых считается этот святой.
Подробнее о Дне ВДВ читайте в материалах Федерального агентства новостей.
История пророка Ильи
Пророк Илья почитался еще в древнем Израиле за богобоязненность и строгое следование религиозным канонам. Это привело к его конфликту с правившим в то время в Израиле царем Ахавом и особенно с его женой — финикиянкой Иезавель, которая не отличалась строгостью ни в поведении, ни в вопросах веры. Иезавель даже пыталась внедрить в Израиле культ языческого бога Ваала, требовавшего человеческих жертвоприношений.
Кончилось это серьезным конфликтом Ильи с царицей Иезавель, в ходе которого Израиль испытал голод, а затем пророк вступил в соревнование со жрецами Ваала.
Победа была присуждена Илье, после чего пророк сбросил жертвенник Ваала с горы, казнил его жрецов, а сам вынужден был бежать в пустыню.
Но в конечном итоге Илья победил, а распутница Иезавель заплатила за свои грехи, погибнув страшной смертью.
Считается, что пророк Илья вознесся на небо в огненной колеснице, поэтому этот святой в народе почитается как «ответственный» за грозу с громом и с молниями, которыми он разит нечестивцев.
Ильин день в славянской традиции
Ильин день — один из важнейших народных праздников, с которым связано много традиций, верований, примет и запретов.
Самый известный запрет — купаться в открытых водоемах начиная с Ильина дня.
Это связано с тем, что в это время вода становилась холоднее и в народе считалось, что «ответственный» за непогоду пророк может наказать все село, если хотя бы один его житель, пренебрегая запретом, купается в открытом водоеме. В народе говорили:
«Илья-пророк лето уволок».
Считалось, что в Ильин день пророк самолично бросает в воду ледяной камень, а также загрязняет воду, которая становится не только холодной, но и нечистой, в ней верующим не подобает купаться.
Примета жива и поныне, хотя, конечно, запрет на купание после 2 августа соблюдается не очень строго.
Кроме того, в Ильин день под категорическим запретом были все полевые работы, считалось, что грозный святой даже может поразить ослушника молнией.
В этот день люди в деревнях устраивали коллективную молитву и крестные ходы, прося святого о защите от различных природных катаклизмов.
Приметы и поговорки на Ильин день
— До Ильи мужик купается, с Ильи — с летом прощается.
— Петр и Павел час убавил, Илья-пророк два уволок (то есть дни стали короче, а ночи длиннее).
— Илья-пророк молниями работников сожжет (запрет на полевые работы).
— На Илью до обеда лето — после обеда осень.
— До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи — баба фартуком нагонит.