Сын убитого Михаила Хачатуряна рассказал всю правду о своем отце и сестрах

Санкт-Петербург, 1 августа. Сын убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна Арсен рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о трагедии в своей семье и ходе текущего расследования.

«Это не просто было спонтанное убийство. Это было преднамеренное убийство. В Интернете пишут, что он с ножом нападал и так далее. Это не так. За 6–7 часов до смерти моего отца было написано, что они готовы убить его. Они написали это в личной переписке», — сообщил Арсен Хачатурян.

По его словам, на его отца со всех сторон льется конкретная грязь. Его описывают, как «тирана», который удерживал в квартире дочерей и заставлял их работать по дому. Хачатурян-младший уверен, что сестры не только совершили жестокое убийство, но и безосновательно опозорили отца.

«Они человека выводили постоянно на эмоции, записывали все на диктофон. В каком плане, вы спросите, выводили его на эмоции? Отец он был строгий и хотел от девушек элементарных вещей. Там, допустим, убрать в квартире за собой, помыть посуду. Этого они вообще не делали. Он постоянно делал им замечания. И из-за этого были постоянные ссоры», — пояснил Арсен.

Собеседник ФАН также обратил внимание на то, что его отец постоянно ездил в Иерусалим и в другие святые места, где помогал нуждающимся и церквям, занимался благотворительностью. Из-за этого он постоянно отсутствовал дома, никогда не сидел днями в квартире, как описывают подозреваемые в его убийстве дочери. Они были предоставлены сами себе. Никогда не жили раздельно и все делали всегда вместе, отметил Хачатурян.

«Все было обосновано чем-то. Строг он был не для того, чтобы их морально убивать и избивать, как все пишут. Главное, чтобы воспитать их нормальными дочерьми. Отец давал им напутствие и цель в жизни. Они это не ценили и не обращали внимания. На это он негативно реагировал и грубо отвечал», — заключил Арсен.

По данным следствия, вечером 27 июля в холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело 57-летнего мужчины с множественными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей потерпевшего 17,18 и 19 лет. Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство следователей об аресте подозреваемых.