Опубликовано видео последствий ДТП с участием Смолова

Краснодар, 1 августа. Опубликовано видео последствий дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Ролик появился в распоряжении Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на среду, 1 августа, форвард «быков» попал в ДТП. Автомобиль BMW M5 First Edition, который, по неподтвержденной информации, принадлежал спутнице футболиста, врезался в дорожное ограждение на улице Ставропольской в Краснодаре.

В результате ДТП автомобиль получил сильные повреждения, на данный момент неизвестно — подлежит ли машина восстановлению.

О причинах и обстоятельствах аварии пока ничего не сообщается.

Нападающий Смолов выступает за клуб из Краснодара с 2015 года. На прошедшем в России чемпионате мира по футболу 28-летний игрок сыграл в пяти матчах.

Сборная России потерпела поражение в матче 1/4 финала первенства мира по футболу от команды Хорватии в серии пенальти. Смолов был в числе игроков, не реализовавших 11-метровый.