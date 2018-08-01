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Минтранс РФ назвал нецелесообразной реконструкцию дороги Джубга — Сочи
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    Минтранс РФ назвал нецелесообразной реконструкцию дороги Джубга — Сочи

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    Минтранс РФ назвал нецелесообразной реконструкцию дороги Джубга — Сочи

    Москва, 1 августа. Реализация проекта по реконструкции дороги Джубга — Сочи в настоящее время нецелесообразна ввиду высокой стоимости и технической сложности. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта России.

    По данным ведомства, над вариантами реконструкции автомобильной трассы работали в Минтрансе совместно с Росавтодором. По предварительным техническим и финансовым оценкам, проект чрезвычайно капиталоемкий. Стоимость его реализации оценивается специалистами в более чем 1,6 триллиона рублей.

    «Осуществить проект крайне сложно технически», — отметили в министерстве.

    По словам представителей Минтранса, для начала реализации проекта по строительству дороги А-147 необходимо будет вывести часть участков железной дороги с побережья, движение транспорта будет существенно затруднено. Строительство трассы осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов России.

    «В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время», — заключили в ведомстве.

    О том, что Росавтодор предложил проект строительства новой четырехполосной скоростной трассы в Краснодарском крае, стало известно ранее. Дорога Джубга — Сочи позволит автомобилистам добраться из одного населенного пункта в другой всего за час. Длина трассы составит порядка 119,5 километра, на ней можно будет развить скорость до 120 километров в час. Отмечается, что проезд по скоростной трассе будет бесплатным. В Росавтодоре добавили, что реконструкция трассы должна стартовать в 2019 году.

    Автор: Екатерина Кухарева
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