Минтранс РФ назвал нецелесообразной реконструкцию дороги Джубга — Сочи

Москва, 1 августа. Реализация проекта по реконструкции дороги Джубга — Сочи в настоящее время нецелесообразна ввиду высокой стоимости и технической сложности. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта России.

По данным ведомства, над вариантами реконструкции автомобильной трассы работали в Минтрансе совместно с Росавтодором. По предварительным техническим и финансовым оценкам, проект чрезвычайно капиталоемкий. Стоимость его реализации оценивается специалистами в более чем 1,6 триллиона рублей.

«Осуществить проект крайне сложно технически», — отметили в министерстве.

По словам представителей Минтранса, для начала реализации проекта по строительству дороги А-147 необходимо будет вывести часть участков железной дороги с побережья, движение транспорта будет существенно затруднено. Строительство трассы осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов России.

«В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время», — заключили в ведомстве.

О том, что Росавтодор предложил проект строительства новой четырехполосной скоростной трассы в Краснодарском крае, стало известно ранее. Дорога Джубга — Сочи позволит автомобилистам добраться из одного населенного пункта в другой всего за час. Длина трассы составит порядка 119,5 километра, на ней можно будет развить скорость до 120 километров в час. Отмечается, что проезд по скоростной трассе будет бесплатным. В Росавтодоре добавили, что реконструкция трассы должна стартовать в 2019 году.