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Украина
Адвокаты Януковича обратились в ООН из-за нарушения его прав в суде
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    Адвокаты Януковича обратились в ООН из-за нарушения его прав в суде

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    Адвокаты Януковича обратились в ООН из-за нарушения его прав в суде

    Киев, 1 августа. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича заявила, что права его подзащитного нарушаются в суде. Соответствующий запрос они сделали в ООН.

    По их словам, украинский суд не дал Януковичу выступить, а также отклонил допрос нескольких свидетелей. Это нарушает права бывшего президента, которого обвиняют в государственной измене.

    «Происходит активное препятствование представлению интересов Януковича в суде адвокатами по договору», —  передает слова адвокатов РИА Новости.

    Напомним, что суд против Януковича по делу о государственной измене начался в июне 2017 года. Украинская прокуратура требует для него пожизненного заключения. Бывший президент покинул Украину после государственного переворота, который произошел 22 февраля 2014 года.  

    Автор: Денис Коробейников
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