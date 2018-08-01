Адвокаты Януковича обратились в ООН из-за нарушения его прав в суде

Киев, 1 августа. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича заявила, что права его подзащитного нарушаются в суде. Соответствующий запрос они сделали в ООН.

По их словам, украинский суд не дал Януковичу выступить, а также отклонил допрос нескольких свидетелей. Это нарушает права бывшего президента, которого обвиняют в государственной измене.

«Происходит активное препятствование представлению интересов Януковича в суде адвокатами по договору», — передает слова адвокатов РИА Новости.

Напомним, что суд против Януковича по делу о государственной измене начался в июне 2017 года. Украинская прокуратура требует для него пожизненного заключения. Бывший президент покинул Украину после государственного переворота, который произошел 22 февраля 2014 года.