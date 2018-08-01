Стала известна причина смерти журналиста «АиФ» в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 1 августа. Журналист «Аргументов и фактов» Сергей Грачев умер от остановки сердца, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Грачев пропал 21 июня во время командировки в Нижнем Новгороде, позже журналиста нашли мертвым.

Специалисты взяли анализы на гистологию, чтобы выяснить причину смерти сотрудника «Аргументов и фактов». Как оказалось, мужчина умер от остановки сердца. Более подробные детали этой трагедии в настоящее время выясняются. Предполагается, что ситуация прояснится после проведения всех анализов.

Как ранее сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, тело 38-летнего Сергея Грачева обнаружили на одной из улиц города.