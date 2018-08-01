Nissan прекратит выпускать седаны Almera на АвтоВАЗе

Москва, 1 августа. Компания Nissan решила остановить выпуск седанов Almera на АвтоВАЗе, сообщил представитель японского бренда.

Решение о прекращении выпуска седанов Nissan Almera компания приняла в связи с постоянным снижением спроса. По полученным данным, выпуск автомобилей этой модели прекратится в октябре текущего года. Тем не менее, как сообщили в компании, запасов произведенных автомобилей хватит до весны следующего года при условии, что уровень спроса сохранится на том же уровне.

Nissan намерен сконцентрироваться на укреплении позиций в сегменте внедорожников и кроссоверов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя японского концерна.