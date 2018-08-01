ДНР: Горловка попала под гранатометный обстрел ВСУ

Донецк, 1 августа. Поселок Доломитное на северо-восточной окраине Горловки в Донецкой народной республике попал под гранатометный обстрел со стороны украинских военных. Соответствующую информацию приводит Донецкое агентство новостей.

«В 10.45–11.20 военные Украины открыли огонь по направлению Новолуганское – Доломитное, выпущено 29 гранат из АГС (автоматический гранатомет станковый)», — цитирует ДАН слова руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по подконтрольному Донецкой народной республике поселку Спартак около Донецка.

Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР в апреле 2014 года, когда Донбасс заявил о своей независимости после госпереворота на Украине.