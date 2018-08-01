Сирия: САА устроила неожиданную атаку на боевиков ИГ в провинции Латакия

Дамаск, 1 августа. Сирийская арабская армия (САА) начала неожиданное наступление на джихадистов из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в сельской местности на севере провинции Латакия.

Военнослужащие сирийской армии выпустили несколько артиллерийских снарядов и ракет по оплотам боевиков в районе населенного пункта Сарраф. После тяжелого обстрела САА начала штурм первой линии обороны альянса боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), передает сирийское агентство Al-Masdar News.

САА уничтожила в ходе атаки более 20 траншей и сумела вытеснить боевиков с занимаемых ими позиций.

Стоит отметить, что именно из этого района боевики ранее запускали дроны, атаковавшие российскую военную базу «Хмеймим». По мнению специалистов, провокации, совершаемые террористами, могут вынудить правительственные силы приступить к операции по зачистке на севере сирийского государства.

Ранее стало известно, что российские наблюдатели в Сирии насчитали восемь случаев нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки, в том числе в провинции Латакия.

1 Организация запрещена на территории РФ.