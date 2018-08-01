Тимати оштрафовали на 20 тысяч рублей за несанкционированный концерт в Москве

Москва, 1 августа. Российского рэпера Тимати оштрафовали на 20 тысяч рублей за несанкционированный концерт на крыше автомобиля в центре Москвы. Такой вердикт вынес Тверской суд столицы.

В среду, 1 августа, Тверской суд Москвы рассматривал дело против Тимати об организации массового мероприятия, которое привело к нарушению общественного порядка. Инцидент произошел 21 июня на улице Большая Дмитровка, где исполнитель открыл свой салон красоты.

Рядом с заведением стали собираться поклонники рэпера, ради которых Тимати и Егор Крид залезли на рядом припаркованный автомобиль и устроили концерт. Из-за массового скопления людей на проезжей части образовались заторы.

Суд постановил оштрафовать певца за нарушение порядка, однако Тимати с этим решением не согласен. Рэпер отметил, что их выступление длилось не более семи минут, кроме того, все присутствующие остались довольны. Он также заметил, что припаркованный автомобиль, который служил ему и Криду сценой, стоял на обочине и движению не мешал.

Следующим перед судьей будет выступать Егор Крид.