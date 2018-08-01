Ученые назвали синиц мастерами самоконтроля

Стокгольм, 1 августа. Большие синицы обладают значительной способностью к подавлению импульсивных действий, заявили шведские ученые. Итоги своих наблюдений они изложили в статье, опубликованной в Behavioral Ecology and Sociobiology.

По словам специалистов, синицы не уступают по самоконтролю таким высокоинтеллектуальным животным, как вороны и шимпанзе. Таким образом, теорию, которая говорит о пропорциональности самоконтроля мозгу животного, можно считать ошибочной.

Ученые объяснили, что самоконтролем животного можно считать подавление мгновенного стремления к получению награды ради большей выгоды в будущем. Эту способность связывают с развитием других когнитивных способностей.

Ученые из университета Лунда провели эксперимент с большими синицами (Parus major). Во время теста синицы должны были достать из прозрачного цилиндра угощение. Если другие птицы пытались клюнуть пищу прямо через стенку цилиндра, то синицы доставали пищу из открытого конца.