Стали известны подробности ДТП с участием нападающего Смолова в Краснодаре

Краснодар, 1 августа. Нападающий клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов попал в дорожно-транспортное происшествие в Краснодарском крае. В результате аварии форвард разбил дорогостоящий BMW M5 First Edition.

По имеющимся данным, ДТП произошло в ночь с 31 июля на 1 августа. Отмечается, что машина протаранила ограждение практически в центре Краснодара.

По информации источника Федерального агентства новостей, автомобиль принадлежал спутнице 28-летнего футболиста. Однако за рулем немецкого авто, скорее всего, был Смолов.

В результате аварии пострадавших нет. Другие подробности произошедшего неизвестны.