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Стали известны подробности ДТП с участием нападающего Смолова в Краснодаре
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    Стали известны подробности ДТП с участием нападающего Смолова в Краснодаре

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    Стали известны подробности ДТП с участием нападающего Смолова в Краснодаре

    Краснодар, 1 августа. Нападающий клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов попал в дорожно-транспортное происшествие в Краснодарском крае. В результате аварии форвард разбил дорогостоящий BMW M5 First Edition.

    По имеющимся данным, ДТП произошло в ночь с 31 июля на 1 августа. Отмечается, что машина протаранила ограждение практически в центре Краснодара.

    По информации источника Федерального агентства новостей, автомобиль принадлежал спутнице 28-летнего футболиста. Однако за рулем немецкого авто, скорее всего, был Смолов.

    В результате аварии пострадавших нет. Другие подробности произошедшего неизвестны.

    Автор: Дана Балан
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