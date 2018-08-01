На Урале нашли мальчика, который пять лет не выходил из дома

Каменск-Уральский, 1 августа. 16-летний подросток в Свердловской области ходил в школу всего три года и последние пять лет не выходил из дому.

Как сообщает Ura.ru, о вопиющем случае узнал отец ребенка, который развелся с женой 12 лет назад. По его словам, бывшая супруга не давала ему видеться с сыном, хотя по закону у него были права на свидания по выходным. Тогда он решил выяснить действительно ли ребенок его сын и сделать генетическую экспертизу.

Как мужчина рассказал журналистам, когда он готовился к экспертизе выяснилось, что ребенок длительное время не посещал школу. Он числился в Каменск-Уральском, а затем мать перевела его на дистанционное обучение в Санкт-Петербург.

«Выяснилось, что в той школе он числился два года. То, что он ни разу не вышел на связь, не сдал ни одной сессии, никого в той школе не насторожило», — заявил мужчина.

По его словам, ребенок якобы не посещал поликлинику около 12 лет. Жена забрала его карточку из поликлиники и он не ходил к врачам. Соседи ребенка утверждают, что мальчик пять лет не выходил из дома. Отец ребенка заявил, что подал не женщину в суд и будет добиваться решения забрать его к себе.

Отметим, что прокуратура начала проверку по факту инцидента. В управлении образования Каменск-Уральского также пообещали разобраться в ситуации.