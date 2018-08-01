Скоростная «Комета» на подводных крыльях ушла в первый рейс в Ялту

Симферополь, 1 августа. Пассажирское скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М» в среду ушло в первый рейс из Севастополя в Ялту. По словам генерального директора государственного предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова, судно вышло в Ялту согласно расписанию, в 8.00.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что на ближайшие четыре дня все билеты раскуплены.

В понедельник «Комету» спустили на воду в Севастополе. Торжественная церемония проходила с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Салоны скоростного судна оборудованы креслами авиационного типа. Благодаря работе двух дизельных двигателей и подводных крыльев «Комета» может развить скорость до 35 узлов — около 65 км/ч. Судно может проходить до 100 миль — более чем 150 км — без остановки. На нем также применена автоматическая система снижения качки и перегрузки.