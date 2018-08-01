На Поклонной горе прошел митинг в память о начале Первой мировой

Москва, 1 августа. К памятнику Героям Первой мировой войны на Поклонной горе представители правительства РФ, крупнейших общественных организаций и учреждений культуры переместились из мемориально-паркового комплекса Героев Первой мировой войны в районе Сокол, где полутора часами ранее также состоялась акция памяти.

В возложении цветов к подножию памятника героям Первой мировой войны приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, а также солдаты президентского полка, курсанты военных учебных заведений, представители поисковых отрядов, участники детского лагеря «Лето побед» при Музее победы.

«Революционные потрясения надломили нашу страну, привели к заключению Брестского мира. Этот урок и сегодня свидетельствует нам о том, что в период тяжелых потрясений именно внутреннее единство страны является залогом ее выживания», — сообщил в своем выступлении Владимир Мединский.

Участники митинга вспомнили более миллиона Георгиевских кавалеров — участников Первой мировой войны и более 2000 подростков-добровольцев, среди которых был известный писатель Всеволод Вишневский. Памятник героям Первой мировой войны был открыт на Поклонной горе ровно 3 года назад в честь столетия Первой мировой войны.