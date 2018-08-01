В Киеве признались, как Украина решила жить без Донбасса и Крыма

Киев, 1 августа. Киев уже давно принял решение жить без Донбасса и Крыма, об этом говорят события украинской политики 2017 и 2018 года, заявил политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев в эфире телеканала «112».

«События 2017 и 2018 года в украинской политике свидетельствуют о том, что решение жить без Донбасса уже давно там принято», — сказал он.

Как пояснил Ермолаев, все заявления Киева и его инициативы свидетельствуют о том, что с сегодняшним составом украинской власти и ее политической программой население Донбасса и Крыма едва ли будет иметь дело.

По мнению политолога, украинские политики намеренно нагнетают обстановку вокруг ситуации в Крыму и в Донбассе. Это не приведет к разрешению конфликта на юго-востоке Украины, однако создаст возможность киевской власти выиграть грядущие парламентские и президентские выборы, считает Ермолаев.

Он уточнил, что бывший верховный главнокомандующий ВСУ Александр Турчинов и другие так называемые «миротворцы» были и остаются частью команды действующего президента Украины Петра Порошенко, который в настоящее время проводит политику «ни пяди земли».

«Для Порошенко очень важно, чтобы на этих выборах активно участвовала только та часть избирателей, которая ориентирована на нынешний состав власти и ее курс. Поэтому столько демотиваторов для избирателей, которые могли бы проголосовать по-другому», — заключил эксперт.

Ранее в Киеве признали, что Киев не в состоянии реализовать военные сценарии захвата Донбасса, поскольку «военная опция для Украины физически невозможна».

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей. Однако украинская сторона отказывается признавать результаты народного волеизъявления.