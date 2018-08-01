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Названа причина смерти актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Глуховой
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    Названа причина смерти актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Глуховой

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    Названа причины смерти актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Глуховой

    Санкт-Петербург, 1 августа. Звезда телевизионного сериала «Улицы разбитых фонарей» и художественный руководитель КДЦ «Красногвардейский» Людмила Глухова умерла в возрасте 54 лет в Северной столице. Об этом сообщает во вторник пресс-служба культурного центра.

    По имеющимся данным, актриса скончалась в минувшее воскресенье, 29 июля. В пресс-службе культурного центра отметили, что Глухова была «чувствующим, талантливым и понимающим человеком». 

    По информации источника Федерального агентства новостей, Глухова в течение продолжительного времени боролась с онкологией.

    Напомним, Глухова возглавила культурный центр «Красногвардейский» шесть лет назад. Известность к артистке пришла после съемок в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

    Также Глухова снялась в фильме «Москва слезам не верит», где играла корреспондентку, которая брала интервью у главной героини картины.

    В 2005 году была удостоена театральной премии «Золотая маска» за работу в спектакле «Человек дождя».

    Отмечается, что церемония прощания с Глуховой пройдет в четверг, 2 августа.

    Автор: Дана Балан
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