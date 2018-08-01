Названа причины смерти актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Глуховой

Санкт-Петербург, 1 августа. Звезда телевизионного сериала «Улицы разбитых фонарей» и художественный руководитель КДЦ «Красногвардейский» Людмила Глухова умерла в возрасте 54 лет в Северной столице. Об этом сообщает во вторник пресс-служба культурного центра.

По имеющимся данным, актриса скончалась в минувшее воскресенье, 29 июля. В пресс-службе культурного центра отметили, что Глухова была «чувствующим, талантливым и понимающим человеком».

По информации источника Федерального агентства новостей, Глухова в течение продолжительного времени боролась с онкологией.

Напомним, Глухова возглавила культурный центр «Красногвардейский» шесть лет назад. Известность к артистке пришла после съемок в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Также Глухова снялась в фильме «Москва слезам не верит», где играла корреспондентку, которая брала интервью у главной героини картины.

В 2005 году была удостоена театральной премии «Золотая маска» за работу в спектакле «Человек дождя».

Отмечается, что церемония прощания с Глуховой пройдет в четверг, 2 августа.