Huawei впервые в истории обошла Apple по объему продаж смартфонов в мире

Сингапур, 1 августа. Китайская компания Huawei Technologies впервые в истории обогнала американскую компанию Apple по объему продаж в мире и заняла второе место по показателям второго квартала текущего года после южнокорейской Samsung Electronics.

Во втором квартале 2018 года продажи Huawei составили 54 миллиона гаджетов, что на 41% больше результата в прошлом году, говорится в исследовании сингапурской аналитической фирмы Canalys. Такой результат китайской компании в основном обеспечила популярность флагманского смартфона Huawei P20, а также изменение стратегии и смена ориентира на внешние рынки.

«Компания (…) сфокусировалась на росте за счет больших объемов продаж в нижнем ценовом сегменте», — заключили аналитики.

В то же время Samsung во втором квартале 2018 года продала около 73 миллионов смартфонов, что на 8% меньше показателей 2017 года. Apple заняла третью строку списка — американская компания реализовала 41 миллион устройств, что лишь на 1% больше предыдущего периода.

Напомним, ранее стало известно, что Huawei совместно с дочерней компанией Honor впервые заняла первое место по продажам смартфонов в российских интернет-магазинах. По данным производителей техники и ретейлеров, китайская компания обогнала по продажам Samsung и Apple.