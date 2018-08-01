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Екатеринбург подаст заявку на летнюю Универсиаду 2023 года
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    Екатеринбург подаст заявку на летнюю Универсиаду 2023 года

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    Екатеринбург, 1 августа. Екатеринбург планирует подать заявку на проведение летней Универсиады 2023 года. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

    По его словам, глава региона Евгений Куйвашев и его команда считают, что Екатеринбург готов принять мероприятие такого масштаба в 2023 году. Как уточнил министр, это предложение «транслировано на федеральный уровень», документ с подписью губернатора отправлен в Минспорт России.

    Как пишет РИА Новости, Рапопорт напомнил, что в городе успешно прошли матчи группового этапа чемпионата мира по футболу. По его словам, опыт показал, что в Свердловской области создана инфраструктура, соответствующая самым высоким требованиям.

    Напомним, зимняя Универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. До этого летнюю Универсиаду приняла Казань в 2013 году.

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    Автор: Алия Садыкова
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