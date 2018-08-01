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Украина
Протестующие в центре Киева потребовали отставки Авакова
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    Протестующие в центре Киева потребовали отставки Авакова

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    Протестующие в центре Киева потребовали отставки Авакова

    Киев, 1 августа. Несколько десятков людей пришли к зданию МВД Украины в центре Киева на акцию протеста. Митингующие требуют увольнения руководства полиции Херсонской области и отставки главы ведомства Арсена Авакова.

    Телеканал «112.Украина» сообщает, что инициатором акции протеста стал депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем. Именно он призвал людей прийти к зданию МВД в Киеве из-за недавнего нападения на советника Херсонского мэра Екатерину Гандзюк, а также убийства ветерана военной операции в Донбассе Виталия Олешко.

    По мнению протестующих, руководство полиции Херсонской области также должно быть отстранено от занимаемых должностей, поскольку «там есть конфликт интересов».

    Стоит отметить, что в ноябре 2013 года Найем одним из первых призвал украинцев выйти на Майдан Незалежности, что дало старт Евромайдану.

    Мустафа Найем

    Напомним, бывшего участника военной операции на востоке Украины с позывным «Сармат» застрелили накануне в Бердянске.

    Автор: Тимур Румянцев
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