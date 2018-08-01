Стариков призвал выдать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР

Луганск, 1 августа. Лидер Партии Великое Отечество и колумнист Федерального агентства новостей Николай Стариков призвал выдавать российские паспорта жителям Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

Стариков отметил, что вопрос, когда завершится военный конфликт на востоке Украины, остается главным для Луганска. По его словам, активных боевых действий нет, но жертвы и разрушения — это «ежедневная реальность сегодняшнего Донбасса».

Эксперт считает, что для выхода из сложившейся ситуации в Донбассе нужны «неординарные шаги» со стороны российской дипломатии и жителей ЛНР и ДНР.

«Такой мерой, на мой взгляд, может стать массовая раздача российских паспортов жителям ЛНР и ДНР», — заявил он.

По его словам, выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР — первый этап. Второй этап подразумевает заявление РФ о готовности выдачи российских паспорт «каждому гражданину Украины, который не запятнал себя военными преступлениями», добавил он.

Стариков предложил по всему периметру российско-украинской границы открыть консульские пункты, в которых граждане Украины после небольшой проверки получат российское гражданство «за считанные часы (дни)».

Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. После Киев начал вести военную кампанию против республик Донбасса. По последним данным жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек.

Отметим, что вопрос урегулирования ситуации на Украине обсуждается контактной группой в Минске. С сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако, несмотря на принятые соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.