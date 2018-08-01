В МИД РФ рассказали о возможной встрече Лаврова с Помпео в Сингапуре

Москва, 1 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео на полях саммита глав МИД АСЕАН в Сингапуре.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что дипломаты прорабатывают вопрос двусторонних встреч министра иностранных дел России с коллегами из Южной Кореи, Сингапура, Камбоджи, США, Австралии, а также Китая.

Напомним, форум АСЕАН пройдет в Сингапуре 2-4 августа. Его участниками станут представители 26 государств. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве не исключали, что встреча Лаврова и Помпео может состояться раньше, однако этого не произошло.

Напомним, 30 мая глава МИД РФ и госсекретарь США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили такие острые вопросы, как положение дел в Сирии и кризис на Украине.