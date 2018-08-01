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Киселев сравнил содержание Вышинского в украинской тюрьме с пытками
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    Киселев сравнил содержание Вышинского в украинской тюрьме с пытками

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    Киселев сравнил содержания Вышинского в украинской тюрьме с пытками

    Симферополь, 1 августа. Содержание главреда издания РИА Новости Украина в тюрьме можно рассматривать как пытки. Об этом заявил генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев.

    По его словам, все обвинения, которые ему предъявили — абсурдны, а когда дело дойдет до суда, то «безусловно развалится».

    «Его содержание фактически приравнено к пыткам», — отметил Киселев в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

    Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) ворвалась в офис агентства РИА Новости Украина 15 мая. Силовики провели в редакции обыск, а журналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве. 17 мая его арестовали по подозрении в государственной измене. 11 июля суд в Херсоне оставил журналиста под стражей на два месяца. Вышинский отрицает все предъявленные обвинения.

    Ранее в МИД РФ назвали действия Киева неприемлемыми. Российский президент Владимир Путин заявил, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность. Президент подчеркнул, что на данную политику украинского руководства должны обратить внимание международные правозащитники, а также журналистское сообщество.                                                                                                                                                  

    Автор: Денис Коробейников
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