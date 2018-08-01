Сотрудники магаданской колонии довели заключенного до помешательства

Магадан, 1 августа. Три сотрудника магаданской исправительной колонии осуждены на срок от полутора до двух с половиной лет лишения свободы за халатность, в результате которой был нанесен тяжкий вред здоровью заключенного. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.

В августе прошлого года суд Магадана осудил 13 заключенных, из-за которых у одного из потерпевших развилось психическое расстройство. По данным следствия, это случилось из-за бездействия со стороны сотрудников колонии.

В связи с этим работники УФСИН стали фигурантами уголовного дела, их обвинили в халатности. Три человека получили сроки от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы. После освобождения они не смогут в течение двух лет работать в госорганах. Ожидается вступление приговора в силу.

Напомним, что ранее стало известно об издевательствах над заключенным в ярославской колонии. Фигурантами уголовного дела стали восемь человек. Глава ФСИН Геннадий Корниенко рассмотрит идею сенатора Валентины Матвиенко реформировать ведомство.