Ученые разработали эффективный метод борьбы с бессонницей

Москва, 1 августа. Ученые разработали метод быстрого засыпания на основе древнеиндийских практик медитации, который может помочь людям, страдающим от бессонницы.

По словам автора методики и сотрудника Гарвардского университета Эндрю Вейла, решение в борьбе с распространенной проблемой заключается вовсе не в правильном положении тела перед сном и приеме медикаментозных снотворных. Доступным и простым методом является техника правильного дыхания для тех, кто «устал считать овец».

Ученые рекомендуют найти удобное и комфортное положение тела в постели, а затем начать дышать по схеме 4–7–8: четыре секунды вдоха, семь секунд задержки дыхания и восемь секунд для выдоха. Дыхание по данному методу, утверждают эксперты, поможет перейти в состояние сна буквально через минуту, передает Planet Today.

По словам Вейла, данная техника может также помочь в борьбе со стрессом.

Ранее ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл обнаружили, что употребление в пищу ненасыщенных кислот омега-3, которые содержатся в морепродуктах, на регулярной основе может существенно снизить уровень стресса и агрессивность. Кроме того, регулярное употребление рыбы снижает риск ранней смерти как у мужчин, так и у женщин, сообщает «Утро.ру».