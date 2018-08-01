На оглашение обвинительного приговора пятерым участникам «банды ГТА» уйдет неделя

Москва, 1 августа. Московский областной суд выносит обвинительный приговор участникам «банды ГТА», которые обвиняются в серии резонансных нападений на водителей в Московской области. Об этом во вторник передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам судьи, злоумышленники сформировали «устойчивую вооруженную группу с целью нападения на граждан».

По данным агентства, для пятерых оставшихся в живых участников банды обвинительная сторона попросила сроки от пожизненного лишения свободы до 25 лет колонии строгого режима, однако сроки наказания сегодня оглашены не будут.

Отмечается, что в связи с большим объемом приговора, в котором судье надо проанализировать 15 разбойных нападений и убийства 17 человек, до окончательной части судья дойдет лишь на предстоящей неделе.

Также сообщается, что все дело составляет 170 томов, на оглашение приговора, согласно подсчетам секретаря, уйдет порядка шести дней.

Напомним, год назад «банда ГТА» завладела оружием и напала на конвоиров в Мособлсуде. Нападение было совершено во время перевозки в лифте. В результате перестрелки трое членов банды были ликвидированы.