Заслуженный учитель РФ оценила возможность введения многобалльной системы оценивания

Рособрнадзор обсуждает возможность отказа от пятибалльной системы оценок в школах Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова замглавы ведомства Анзора Музаева, проблема заключается, в частности, в том, что преподаватели «не владеют современными методиками» оценивания знаний учащихся внутри школы.

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов отметил, что рассматривались различные варианты оценочной системы, но для внедрения изменений нужно повышать квалификацию преподавателей.

«Пятибалльная система — позавчерашняя. Безусловно, ее надо менять. Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе», — добавил он.

Качество оценки должно быть важнее количества

Заслуженный учитель Российской Федерации, преподаватель магистратуры учителей словесности при ВШЭ Евгения Абелюк прокомментировала ФАН возможность отказа от пятибалльной системы.

«У меня есть такой небольшой опыт. Он связан с работой в Высшей школе экономики, где используется десятибалльная система. Соответственно, есть возможность гораздо более гибкого оценивания того, что может человек. С другой стороны, очень важно не столько количественно, сколько качественно оценивать работу. Ну вот, скажем, я преподаю литературу. Поэтому очень важно каждому человеку подробно разбирать его работу. Фактически ее надо серьезно рецензировать», — пояснила Евгения Абелюк.

По мнению заслуженного учителя РФ, в зависимости от возможности конкретного человека, от его психологии можно отталкиваться для выставления той или иной оценки. Например, заочное повышение оценки для последующего улучшения.