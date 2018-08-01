Километр дороги в Краснодарском крае может обойтись бюджету в 3 раза дороже километра в Москве

В Краснодарском крае могут построить новую дорогу Джубга — Сочи протяженностью 170 километров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. По оценкам собеседников издания, стоимость проекта может достигать 1 триллиона 200 миллиардов рублей. В настоящий момент данный участок представляет собой двухполосный горный серпантин, в случае реконструкции это будет четырехполосная асфальтированная трасса.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в администрации Краснодарского края, пока что местным властям неизвестно о готовящемся строительстве.

«Ведомости» ссылаются на анонимных чиновников. Это федеральный проект, давайте дождемся официальной информации», — сказал собеседник агентства.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Екатерина Решетова в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что любая автомобильная дорога увеличивает доступность региона, что в свою очередь благоприятно сказывается на его экономике.

«Но здесь, пожалуй, вопрос в стоимости строительства. 1,2 триллиона рублей в пересчете на один километр одной полосы (всего их четыре) — это 1,8 миллиарда рублей. Вы знаете, таких дорогих проектов нет даже в Москве. Даже участок Четвертого транспортного кольца, с которым все очень любят сравнивать, в пересчете на одну полосу выходил раза в три дешевле. Смысл в том, что повышать доступность региона нужно, но, пожалуй, нужно поискать более бюджетные технические решения», — говорит Екатерина Решетова.

Дорога, продолжает эксперт, скорее всего будет финансироваться исключительно за счет федеральных средств. Даже если в проект захочет вложиться инвестор, российские реалии таковы, что бизнес редко вкладывает в него более 30% денег от общей сметы.