Казахстанские пограничники со стрельбой задержали группу россиян на Каспии

Астана, 1 августа. Четверо граждан РФ были задержаны на Каспии казахстанскими пограничниками. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы пограничной службы Комитета нацбезопасности.

Ведомство сообщает, что россияне находились в плавательном средстве с двумя двигателями в казахстанской акватории Каспия. Его заметили морские пограничники, патрулирующие район на катере. Нарушители пытались скрыться, но их прыткость охладил предупредительный выстрел пограничников. Все они были задержаны.

По данным ведомства, при них находились запчасти, запас продуктов, газовая плитка с запасным баллоном, запас воды на 200 литров. В настоящее время по факту инцидента проводятся следственные мероприятия.

Напомним, несколько дней назад украинские пограничники задержали в одесском аэропорту гражданина Турции с партией патронов.