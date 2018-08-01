Меню
Весь мир
Казахстанские пограничники со стрельбой задержали группу россиян на Каспии
Общество
Ученые назвали синиц мастерами самоконтроля
Следующая новость
Загрузка...

    Казахстанские пограничники со стрельбой задержали группу россиян на Каспии

    47

    Казахстанские пограничники со стрельбой задержали группу россиян на Каспии

    Астана, 1 августа. Четверо граждан РФ были задержаны на Каспии казахстанскими пограничниками. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы пограничной службы Комитета нацбезопасности.

    Ведомство сообщает, что россияне находились в плавательном средстве с двумя двигателями в казахстанской акватории Каспия. Его заметили морские пограничники, патрулирующие район на катере. Нарушители пытались скрыться, но их прыткость охладил предупредительный выстрел пограничников. Все они были задержаны. 

    По данным ведомства, при них находились запчасти, запас продуктов, газовая плитка с запасным баллоном, запас воды на 200 литров. В настоящее время по факту инцидента проводятся следственные мероприятия.

    Напомним, несколько дней назад украинские пограничники задержали в одесском аэропорту гражданина Турции с партией патронов.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.