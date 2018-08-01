МИД КНР напомнил Трампу о признанной роли Пекина в корейском урегулировании

Пекин, 1 августа. Китайский МИД напомнил президенту США Дональду Трампу, что роль Пекина в корейском урегулировании признана всем миром, а Китай всегда последовательно выступал за денуклеаризацию Корейского полуострова.

«С самого начала мы прикладывали значительные усилия для продвижения урегулирования проблемы Корейского полуострова, и наши усилия признаны международным сообществом», — подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

Заявление МИД КНР последовало в ответ на слова Трампа о том, что Пекин якобы создает помехи в переговорах Вашингтона и Пхеньяна по вопросу денуклеаризации. При этом американский лидер не стал уточнять, как именно китайская сторона «мешает» переговорам США и КНДР.

Шуан выразил надежду, что все заинтересованные в корейском урегулировании стороны совместно с КНР будут прикладывать общие усилия, чтобы не упустить возможность стабилизировать и улучшить ситуацию в регионе.

Ранее американская разведка сообщила, что КНДР могла снова приступить к разработке новых межконтинентальных ракет.