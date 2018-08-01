Убийство «ветерана АТО» в Бердянске назвали «закономерностью»

Виталия Олешко, участвовавшего в так называемой АТО в составе добровольческого батальона «Донбасс», застрелили в Бердянске 31 июля. Убийство бойца с позывным «Сармат» произошло вследствие конфликта Олешко с местным олигархом Александром Пономаревым, считают знакомые убитого.

«Он всем рассказывал о своем конфликте с местным олигархом Александром Пономаревым, владельцем «Агринола», — написал на своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов. — Пономарев и «Агринол» контролируют Бердянск, они имеют огромное влияние на власть и в той или иной степени влияют на все легальные и теневые структуры. Бердянск — маленький город, тех, кто смеет выступать против власти, — единицы, и Олешко был одним из самых активных и дерзких».

Друг Олешко Андрей Маджаров, на глазах у которого произошло убийство, выложил на YouTube видео с места происшествия, где также заявил о причастности к преступлению предпринимателя.

«Это война. Саша Перхоть Пономарев, это было последнее, что ты сделал, скорее всего, в этой жизни. Все побратимы, будьте любезны, будьте на связи. Я думаю, пригодится ваша помощь в дальнейшем. Мы найдем, чьих рук это дело», — сказал Маджаров.

Однако бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко полагает, что случившееся нельзя считать единичным случаем, связанным исключительно с деятельностью убитого.

«Каждый день, особенно в последнее время, в украинских СМИ пишут об убийствах АТОшников и ВСУшников самыми жуткими способами. Назвать это случайным уже никак нельзя. А ведь раньше я писал и говорил тем, кто бросился поддерживать незаконную, кровавую, преступную украинскую власть, особенно АТОшникам, что они будут нести ответственность — как на земле перед судом, так и перед богом», — заявил украинский политик, работавший в парламенте в V и VI созывах.

По словам Алексея Журавко, убийства воевавших на юго-востоке Украины за Киев бойцов — «это закономерность, логичное завершение тех скаканий на майданах, мародерств, грабежей, волонтерства по поддержке войны, которыми была разрушена долгая и мирная жизнь всего народа, особенно жителей Донбасса».