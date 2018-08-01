Завершилось опознание тел погибших в ЦАР журналистов — МИД РФ

Москва, 1 августа. Опознание погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов завершилось, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Вчера вечером завершена процедура опознания тел погибших, ими оказались три российских гражданина», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что личности погибших в ЦАР журналистов — Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль — подтверждены.

Также, отметила российский дипломат, посольство России в ЦАР занимается вопросом транспортировки тел погибших журналистов на родину. По ее словам, это произойдет в ближайшие дни, точную дату сообщат родственникам погибших.

Ранее внешнеполитическое ведомство РФ сообщало, что в понедельник, 30 июля, в ЦАР погибли три человека, которые имели при себе только журналистские документы на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. На данный момент, по информации МИД РФ, тела погибших журналистов доставили в Банги. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «убийство».