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Завершилось опознание тел погибших в ЦАР журналистов — МИД РФ
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    Завершилось опознание тел погибших в ЦАР журналистов — МИД РФ

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    Завершилось опознание тел погибших в ЦАР журналистов — МИД РФ

    Москва, 1 августа. Опознание погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов завершилось, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

    «Вчера вечером завершена процедура опознания тел погибших, ими оказались три российских гражданина», — заявила дипломат.

    Захарова добавила, что личности погибших в ЦАР журналистов — Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль — подтверждены.

    Также, отметила российский дипломат, посольство России в ЦАР занимается вопросом транспортировки тел погибших журналистов на родину. По ее словам, это произойдет в ближайшие дни, точную дату сообщат родственникам погибших.

    Ранее внешнеполитическое ведомство РФ  сообщало, что в понедельник, 30 июля, в ЦАР погибли три человека, которые имели при себе только журналистские документы на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. На данный момент, по информации МИД РФ, тела погибших журналистов доставили в Банги. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «убийство».

    Автор: Дарья Смолина
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