ВМФ России до конца года получит 26 новых кораблей — Борисов

Москва, 1 августа. В состав военно-морского флота России до конца года войдут 26 новых кораблей, катеров и судов, сообщил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

В ходе селекторного совещания в министерстве обороны России по тематике размещения и реализации гособоронзаказа для ВМФ вице-спикер напомнил о том, что в текущем году состав российского флота расширился 8 кораблями и судами, в числе которых 4 надводных корабля, 1 противодиверсионный катер и 3 судна обеспечения.

До конца года в состав ВМФ войдут еще 26 новых судна, что значительно повысит ударные возможности российских военно-морских сил.

«В том числе — 4 корабля, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», — добавил Борисов.

О пополнении состава ВМФ России ранее говорил президент государства Владимир Путин во время торжественной церемонии по случаю Дня Военно-морского флота. Глава РФ подчеркнул, что инфраструктура флота развивается и укрепляется в соответствии с самыми новыми требованиями.