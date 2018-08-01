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ВМФ России до конца года получит 26 новых кораблей — Борисов
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    ВМФ России до конца года получит 26 новых кораблей — Борисов

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    ВМФ России до конца года получит 26 новых кораблей — Борисов

    Москва, 1 августа. В состав военно-морского флота России до конца года войдут 26 новых кораблей, катеров и судов, сообщил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

    В ходе селекторного совещания в министерстве обороны России по тематике размещения и реализации гособоронзаказа для ВМФ вице-спикер напомнил о том, что в текущем году состав российского флота расширился 8 кораблями и судами, в числе которых 4 надводных корабля, 1 противодиверсионный катер и 3 судна обеспечения.

    До конца года в состав ВМФ войдут еще 26 новых судна, что значительно повысит ударные возможности российских военно-морских сил.

    «В том числе — 4 корабля, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», — добавил Борисов.

    О пополнении состава ВМФ России ранее говорил президент государства Владимир Путин во время торжественной церемонии по случаю Дня Военно-морского флота. Глава РФ подчеркнул, что инфраструктура флота развивается и укрепляется в соответствии с самыми новыми требованиями.

    Автор: Екатерина Кухарева
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