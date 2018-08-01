Сирия: САА уничтожила последний оплот ИГИЛ в провинции Даръа — видео ФАН

Правительственные войска САР зачистили от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 населенные пункты Аш-Шаджара и Аль-Кусейр в провинции Даръа, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. Наш репортер прислал эксклюзивные фото- и видеоматериалы из освобожденных районов.

Сирийская арабская армия (САА) сумела замкнуть кольцо на юго-западе региона, полностью зачистив от террористов два населенных пункта. В атаке на позиции радикальных исламистов приняли участие четвертая танковая дивизия, бойцы республиканской гвардии войск САР, элитное формирование «Силы Тигра» и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс».

Во время боевых действий указанные подразделения активно применяли тактику наступательных операций: командиры бросали в атаку живую силу, которая поддерживалась огнем 122-мм гаубиц Д-30, буксируемых минометов 2Б9 «Василек», танков, зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка».

Благодаря ураганному огню и постоянным атакам САА и их союзникам удалось за считанные часы выбить исламистов из населенных пунктов Аш-Шаджара и Аль-Кусейр, полностью зачистив район бассейна реки Ярмук от боевиков «Исламского государства». В настоящее время вся территория провинции Даръа находится под контролем правительственных сил Сирии.

Данный район у границ Израиля и Иордании был под контролем ИГИЛ1 на протяжении последних нескольких лет конфликта. Силы «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и Сирийской свободной армии (ССА) все это время пытались отбить у джихадистов ИГ1 данный анклав, но вместо этого сами потеряли ряд прифронтовых поселков в ходе столкновений.

Напомним, ранее подразделения правительственных сил САР вошли в поселения Аль-Хамидия и Аль-Алам, находящиеся в соседней провинции Эль-Кунейтра. Таким образом, все юго-западные районы в настоящее время вернулись под управление Дамаска. Кроме того, наконец восстановлен контроль над границами на этом направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.