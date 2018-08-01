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Пугачева готовит завещание и оформляет вид на жительство в Европе — СМИ
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    Пугачева готовит завещание и оформляет вид на жительство в Европе — СМИ

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    Пугачева готовит завещание и оформляет вид на жительство в Европе — СМИ

    Москва, 1 августа. Российская певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин оформляют вид на жительство в Европе, рассказали источники, приближенные к звездной паре.

    Этим летом, несмотря на страх перед полетами в самолете, Пугачева отправилась на Сардинию, а затем перебралась на Кипр. Знакомые певицы объяснили, почему она изменила своей традиции отдыхать в Юрмале.

    «И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство, — приводит слова источников «Дни.ру». — Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей».

    Кроме того, поездка Пугачевой в Европу связана с деньгами звезды, которые находятся в офшорах, а также завещанием.

    «Она захотела лично проверить и упорядочить счета, — заметили источники, — сделать распоряжения на случай чего-либо о наследниках».

    Пугачева готовит завещание и оформляет вид на жительство в Европе — СМИ

    Автор: Катерина Иванова
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