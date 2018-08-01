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Погибшие российские журналисты въехали в ЦАР как туристы
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    Погибшие российские журналисты въехали в ЦАР как туристы

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    Орхан Джемаль

    Москва, 1 августа. Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты оформили на въезд в страну туристические визы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Захарова обратила внимание, что о цели поездки в ЦАР российских журналистов, которые были убиты 30 июля, должны отвечать люди, которые их туда направили.

    «Со своей стороны я могу сказать, что, подняв и получив документы, которые были оформлены в посольстве ЦАР в Москве, могу сказать, что оформлена эта поездка была как туристическая», — констатировала российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

    Предполагается, что в ЦАР были убиты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Тела журналистов были найдены в оставленной машине в 33 километрах от Сибута, передает Ura.Ru.

    На данный момент тела убитых российских журналистов  доставлены в столицу республики Банги. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства трех граждан страны.

    Автор: Катерина Иванова
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