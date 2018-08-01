Москва, 1 августа. Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова Богдан Безпалько прокомментировал ситуацию вокруг утерянных якобы изначально украинских территорий, о которых больше всего рассуждает так называемая киевская элита.

Эксперт подчеркнул, что так называемой украинской элите удобнее и проще «превратить в пушечное мясо обычных украинцев». Он обратил внимание на то, что украинское национальное движение никогда не было в состоянии добиться серьезных успехов, поскольку даже среди граждан Украины оно никогда не вызывало симпатию, пишет «Свободная пресса».

Безпалько отметил, что когда-то более-менее удачно «украинским националистам удавалось сотрудничать лишь с внешними врагами РФ».

Напомним, ранее официальный представитель дипломатического ведомства Российской Федерации Мария Захарова указала на проблемы Украины с неонационалистическими настроениями.

Российский дипломат напомнила, что в одном из аналитических центров Североатлантического альянса ранее сообщили, что у Киева имеются проблемы с неонационалистическими настроениями. При этом Захарова вспомнила о попытках поджога венгерского культурного центра в Ужгороде.