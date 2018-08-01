Шойгу открыл в Москве памятник основателю ВДВ Маргелову

Москва, 1 августа. В Москве на улице Поликарпова был торжественно открыт памятник командующему Воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову. В мероприятии принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, высочайший профессионализм, упорство и целеустремленность Маргелова сделали подчиненные войска по-своему уникальными, а также сохранили «крылатую гвардию» как самостоятельный род войск. Как отметил Шойгу, Маргелов олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии ВДВ. Он также назвал Маргелова легендарным командующим ВДВ, настоящим патриотом и замечательным человеком.

Отметим, что памятник был создан в студии военных художников имени М.Б. Грекова в год 110-летия со дня рождения Василия Филлиповича.

В торжественной церемонии открытия памятника также приняли участие сын Маргелова — разведчик, генерал-полковник Виталий Маргелов и другие представители министерства обороны, Государственной думы и ветеранских организаций.