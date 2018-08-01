Меню
Технологии
Ученые из ООН провели испытания уникальной парашютной коробки
Общество
Ученые назвали синиц мастерами самоконтроля
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые из ООН провели испытания уникальной парашютной коробки

    57

    Ученые из ООН провели испытания уникальной парашютной коробки

    Нью-Йорк, 1 августа. Немецкая компания Wings for Aid совместно с аэрокосмическим центром DLR и специалистами из Организации Объединенных Наций провели первые испытания экспериментальной коробки для доставки гуманитарных грузов с воздуха.

    Как пишет Aviation Week, механизм будет использоваться для транспортировки еды и медикаментов в труднодоступные районы земли. По словам разработчиков, коробка одноразовая. Для производства не требуется больших затрат, а транспортировку будет осуществлять специальный дрон. Отмечается, что после сброса коробка раскрывается. Это замедляет падение груза и помогает сохранить содержимое.

    При этом коробку создали из полностью разлагаемого биоматериала, так что она не будет наносить вред окружающей среде. Испытания проводились в Доминиканской республике. Доставку груза во время испытаний осуществлял беспилотник SuperARTIS. Эксперимент оказался успешным: коробка в сохранности приземлилась с 120 килограммами еды.

    Ученые из ООН провели испытания уникальной парашютной коробки

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.