Ученые из ООН провели испытания уникальной парашютной коробки

Нью-Йорк, 1 августа. Немецкая компания Wings for Aid совместно с аэрокосмическим центром DLR и специалистами из Организации Объединенных Наций провели первые испытания экспериментальной коробки для доставки гуманитарных грузов с воздуха.

Как пишет Aviation Week, механизм будет использоваться для транспортировки еды и медикаментов в труднодоступные районы земли. По словам разработчиков, коробка одноразовая. Для производства не требуется больших затрат, а транспортировку будет осуществлять специальный дрон. Отмечается, что после сброса коробка раскрывается. Это замедляет падение груза и помогает сохранить содержимое.

При этом коробку создали из полностью разлагаемого биоматериала, так что она не будет наносить вред окружающей среде. Испытания проводились в Доминиканской республике. Доставку груза во время испытаний осуществлял беспилотник SuperARTIS. Эксперимент оказался успешным: коробка в сохранности приземлилась с 120 килограммами еды.