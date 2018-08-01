В Чехии рассказали о подготовке Европы к гражданской войне

Прага, 1 августа. Чешский военный эксперт Ярослав Штефец в комментарии изданию Parlamentny listy предупредил, что в Европе идет подготовка к гражданской войне. Аналитик считает, что конфликт может вспыхнуть в любой момент.

Неконтролируемый поток мигрантов в страны Европы привел к тому, что местному населению приходится отстаивать свои права, заявил Штефец.

«Подготовка к масштабной гражданской войне в Европе идет полным ходом, и пройдет не так много времени, когда начнутся реальные боевые операции и боевые действия», — предостерег он.

Борьба может начаться в любой стране ЕС, может во Франции, может в Чехии или в Германии, добавляет аналитик. Он пояснил, что «французам придется снова отвоевывать свою землю», поскольку они потеряли контроль над сотнями километров в предместье Марселя.

Штефец отметил, что такие же места, населенные мигрантами, появляются и в Чешской Республике, и в немецкой Баварии. При этом баварские власти утверждают, что много мигрантов попадают в ФРГ именно через чешскую границу. Аналитик считает, что это неправда.

По некоторым данным, в Европе находится более трех миллионов мигрантов. Однако многие из них попадают в европейские страны нелегальным путем и прячутся от правоохранителей. Власти ЕС не могут справиться с наплывом выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. Это провоцирует экономический кризис и сильное недовольство европейцев.