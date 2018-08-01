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Европейские СМИ отказались от украинской пропаганды о Донбассе
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    Европейские СМИ отказались от украинской пропаганды о Донбассе

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    Европейские СМИ отказались от украинской пропаганды о Донбассе

    Киев, 1 августа. Крупнейшие европейские СМИ отказались транслировать украинские ролики о ситуации в Донбассе, заявила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

    Джапарова пожаловалась на европейские СМИ. Она напомнила, что Киев потратил миллион долларов на пропаганду страны за рубежом, однако не все СМИ готовы поддержать эту идея Украины.

    «Мы заказывали эти ролики. Снимал их один из лучших продакшенов в Украине GoodMedia – Киев, Львов и Днепр, — констатировала украинский политик. — И мы показали для иностранного зрителя, что Украина – это Европа».

    Европейские СМИ согласились взять только ролики о туризме, реформах и инвестициях, однако украинские видео о ситуации в Донбассе — отклонили.

    «Много каналов отказываются, потому что это о политике», — с сожалением заметила она.

    Эмине Джапарова

    Ранее в Европейском парламенте заявили об обеспокоенности в связи с отсутствием усилий со стороны Киева по «деолигархизации» Украины. 

    Автор: Катерина Иванова
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